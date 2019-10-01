Отопление в Челябинске дали еще почти в 280 домах

Без тепла остаются 20 жилых зданий.

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В Челябинске все еще не закончена работа по подключению отопления в жилых домах. Без тепла ещё накануне оставались 300 жилых домов. Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании подчеркнула, что коммунальщики не могут срывать сроки начала отопительного сезона. И напомнила, что батареи должны стать горячими до 1 октября.

За сутки число домов, в которых еще «холода», уменьшилось до 20.

«Свежие цифры от управления ЖКХ. Сегодня без отопления в Челябинске остаются 20 многоквартирных домов. На их запуск потребуются еще 1-2 дня. Просто напомню, что Наталья Котова требовала, чтоб 1 октября все дома были с отоплением. Наблюдаем, что будет дальше», — объявил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Напомним, что для отслеживания проблем с отоплением в Челябинской области Госжилинспекция создала горячую линию. Обратиться туда можно, если в вашем доме не нагрелись батареи.



