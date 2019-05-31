/ Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы

Старинный подвал нашли благодаря ремонту фасада.

Катакомбы обнаружили под зданием камерного театра в Челябинске. Дыру в стене, ведущую к одному из подвалов обнаружили во время ремонта фасада, который начался с внутреннего двора, рассказывает директор учреждения Илья Коломейский.

Ремонт начался с внутреннего дворика камерного театра, и, когда сбивали уже ненужные элементы, в процессе ремонтных работ мы нашли вход в те легендарные катакомбы, которые от камерного театра идут вниз к реке Миасс. Как минимум 15-20 раз в год у сотрудников театра спрашивают: «Друзья, а что у вас с катакомбами?», просят зайти, хотят как-то посмотреть. И действительно появился на данный момент доступный, относительно небольшой, но тем не менее вход в эти подземелья. — рассказал сайту «Первый областной» директор камерного театра Илья Коломейский.

А главный художник камерного театра Сергей Александров отметил, что впервые узнал о существовании катакомб 50 лет назад, когда здание перестраивали. Через несколько лет, а именно в ходе ремонта в 1993 года, был найден еще один потайной ход. Сергей Александров утверждает, что всего их 3.

Возили по этим дорогам подземным товары. А где филармония, там была пристань. И там они их разгружали на баржи. Вино, зерно — все отправлялось на этих баржах. — рассказал сайту «Первый областной» главный художник камерного театра Челябинска Сергей Александров.

Сейчас в катакомбы вход запрещен, поскольку это небезопасно. Загадочный подвал может в любой момент обвалиться. Но руководство театра планирует изучить это подземелье и в будущем устраивать экскурсии.

Мы хотим эту городскую легенду развить, сделать это творчески, интересно. В дальнейшем у нас два варианта развития событий: первый вариант — скромный — сделать экскурсии, потому что они будут интересно и с точки зрения театрального сообщества, то есть это будут экскурсии по театру и совмещенная экскурсия по подземелью. Второй вариант — сделать квест, причем реальный, исторический, исходя из общей концепции использования этих помещений, то есть то, как они использовались ранее. — отметил Илья Коломейский.

Отметим, что здание Камерного построили еще в начале 20 века. В Челябинске ходит легенда, что под ним были подвалы НКВД. А историки говорят, что раньше здесь издавали первую в Челябинске газету «Голос Приуралья», а после был кинотеатр. Но изначально на этом месте стоял спиртзавод. Под землей хранили вина, водку и бочки со спиртом.