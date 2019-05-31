Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы

Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы

Старинный подвал нашли благодаря ремонту фасада.
сегодня в 18:41
  |  Общество

Катакомбы обнаружили под зданием камерного театра в Челябинске. Дыру в стене, ведущую к одному из подвалов обнаружили во время ремонта фасада, который начался с внутреннего двора, рассказывает директор учреждения Илья Коломейский.

Ремонт начался с внутреннего дворика камерного театра, и, когда сбивали уже ненужные элементы, в процессе ремонтных работ мы нашли вход в те легендарные катакомбы, которые от камерного театра идут вниз к реке Миасс. Как минимум 15-20 раз в год у сотрудников театра спрашивают: «Друзья, а что у вас с катакомбами?», просят зайти, хотят как-то посмотреть. И действительно появился на данный момент доступный, относительно небольшой, но тем не менее вход в эти подземелья. — рассказал сайту «Первый областной» директор камерного театра Илья Коломейский.

А главный художник камерного театра Сергей Александров отметил, что впервые узнал о существовании катакомб 50 лет назад, когда здание перестраивали. Через несколько лет, а именно в ходе ремонта в 1993 года, был найден еще один потайной ход. Сергей Александров утверждает, что всего их 3.

Возили по этим дорогам подземным товары. А где филармония, там была пристань. И там они их разгружали на баржи. Вино, зерно — все отправлялось на этих баржах. — рассказал сайту «Первый областной» главный художник камерного театра Челябинска Сергей Александров.

Сейчас в катакомбы вход запрещен, поскольку это небезопасно. Загадочный подвал может в любой момент обвалиться. Но руководство театра планирует изучить это подземелье и в будущем устраивать экскурсии.

Мы хотим эту городскую легенду развить, сделать это творчески, интересно. В дальнейшем у нас два варианта развития событий: первый вариант — скромный — сделать экскурсии, потому что они будут интересно и с точки зрения театрального сообщества, то есть это будут экскурсии по театру и совмещенная экскурсия по подземелью. Второй вариант — сделать квест, причем реальный, исторический, исходя из общей концепции использования этих помещений, то есть то, как они использовались ранее. — отметил Илья Коломейский.

Отметим, что здание Камерного построили еще в начале 20 века. В Челябинске ходит легенда, что под ним были подвалы НКВД. А историки говорят, что раньше здесь издавали первую в Челябинске газету «Голос Приуралья», а после был кинотеатр. Но изначально на этом месте стоял спиртзавод. Под землей хранили вина, водку и бочки со спиртом.

Культура
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
29.05.2019
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
Культура
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
15.05.2019
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
Общество
Российские кинотеатры и библиотеки теперь вправе требовать паспорт для подтверждения возраста
19.04.2019
Российские кинотеатры и библиотеки теперь вправе требовать паспорт для подтверждения возраста
Культура
Из-за обрушения экрана кинотеатр имени Пушкина приостановил свою работу
15.04.2019
Из-за обрушения экрана кинотеатр имени Пушкина приостановил свою работу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
сегодня в 18:41
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
Общество
14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области
сегодня в 17:52
14 тысяч семей получают финансовые выплаты в Челябинской области
Общество
В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним
сегодня в 17:51
В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним
Общество
Современная и комфортная набережная появится в Калининском районе Челябинска
сегодня в 17:46
Современная и комфортная набережная появится в Калининском районе Челябинска
Хоккей
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
сегодня в 17:09
Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»
Общество
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
сегодня в 17:02
Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска
Общество
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
сегодня в 16:52
Общественный транспорт увезет челябинцев с концерта Макса Коржа
Происшествия
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
сегодня в 16:32
В Челябинске водитель «Урала» протаранил столб и светофор
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6