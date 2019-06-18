Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.34 +0.02 72.23 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский театр успешно выступил на международном фестивале в Казахстане

Челябинский театр успешно выступил на международном фестивале в Казахстане

Артисты НХТ показали спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас».
сегодня в 14:04
  |  Культура

Постановка челябинского Нового художественного театра «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина произвела фурор на прошедшем в Нур-Султане VII международном театральном фестивале «Самгау». Помимо НХТ на мероприятии выступили театральные коллективы из Казахстана, Киргизии, Литвы, Узбекистана. Россия, кроме челябинцев, была представлена пермским театром «У Моста».

Постановка «Саня, Ваня, с ними Римас» рассказывает драматическую историю из жизни уральской деревни военного и послевоенного времени, рассказала сайту «Первый областной» завлит НХТ Майя Брандесова

Спектакль начался, и сразу стало понятно, насколько мы — русские и казахи — ментально близки, что общая история и боль потерь в Великой Отечественной навсегда породнили нас. Зрители воспринимали историю, рассказанную Гуркиным и сыгранную артистами НХТ так, будто всё, что показано на сцене, было прожито каждым из них. Особенно трогательной была реакция зрителей пожилого возраста: было ощущение, что они через себя, какие-то собственные воспоминания шли ко всему трагичному и смешному, о чём написал драматург и что сумели искренне передать молодые артисты. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая литературной частью НХТ Майя Брандесова.

После спектакля зал устроил настоящую овацию, долго не отпуская артистов со сцены.

Отметим, что мероприятие не было конкурсным. Его целью организаторы ставили культурный обмен между странами и их театрами, а также погружение публики и участников в разные подходы к постановкам, выбору материала и вообще к театральному искусству.

Культура
На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы
11.06.2019
На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы
Общество
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
31.05.2019
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
Культура
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
29.05.2019
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
Культура
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
15.05.2019
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Татьяна Чеботаева
17:58, 18.06.2019
МОЛОДЦЫ.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело
сегодня в 18:11
Против автоледи, погубившей пешехода в Челябинске, возбудили уголовное дело
Общество
Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России
сегодня в 18:07
Мобильный интернет может появиться в самых недоступных районах России
Общество
Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой
сегодня в 17:58
Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой
Общество
ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»
сегодня в 17:56
ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»
Хоккей
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
сегодня в 17:40
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
Культура
Челябинцы впервые увидят балет Большого театра
сегодня в 17:22
Челябинцы впервые увидят балет Большого театра
Общество
Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым
сегодня в 17:12
Алексей Текслер обсудил вопросы экологии с вице-премьером Алексеем Гордеевым
Политика
Областное совещание главы региона Алексея Текслера в прямом эфире
сегодня в 17:00
Областное совещание главы региона Алексея Текслера в прямом эфире
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6