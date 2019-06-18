/ Челябинский театр успешно выступил на международном фестивале в Казахстане

Артисты НХТ показали спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас».

Постановка челябинского Нового художественного театра «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина произвела фурор на прошедшем в Нур-Султане VII международном театральном фестивале «Самгау». Помимо НХТ на мероприятии выступили театральные коллективы из Казахстана, Киргизии, Литвы, Узбекистана. Россия, кроме челябинцев, была представлена пермским театром «У Моста».

Постановка «Саня, Ваня, с ними Римас» рассказывает драматическую историю из жизни уральской деревни военного и послевоенного времени, рассказала сайту «Первый областной» завлит НХТ Майя Брандесова

Спектакль начался, и сразу стало понятно, насколько мы — русские и казахи — ментально близки, что общая история и боль потерь в Великой Отечественной навсегда породнили нас. Зрители воспринимали историю, рассказанную Гуркиным и сыгранную артистами НХТ так, будто всё, что показано на сцене, было прожито каждым из них. Особенно трогательной была реакция зрителей пожилого возраста: было ощущение, что они через себя, какие-то собственные воспоминания шли ко всему трагичному и смешному, о чём написал драматург и что сумели искренне передать молодые артисты. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая литературной частью НХТ Майя Брандесова.

После спектакля зал устроил настоящую овацию, долго не отпуская артистов со сцены.

Отметим, что мероприятие не было конкурсным. Его целью организаторы ставили культурный обмен между странами и их театрами, а также погружение публики и участников в разные подходы к постановкам, выбору материала и вообще к театральному искусству.