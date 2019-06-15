/ Зрителям предлагают возвращать деньги за билеты на пропущенные спектакли

За основу взяли «железнодорожную» схему.

Южноуральцы смогут вернуть деньги за билеты в театр, если не получается посетить спектакль. Это предлагает комитет Госдумы по культуре. За основу взята схема на железнодорожном транспорте. То есть размер компенсации будет зависеть от времени, которое осталось до спектакля и концерта.

Полную стоимость, согласно поправкам в закон, вернут, если до спектакля осталось не меньше 10 дней. Половину суммы предлагают возвращать, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней, и треть суммы — если срок от трех дней. Меньший срок остается на усмотрение организации.

В отличие от положения первого чтения о том, что возврат билетов будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Минкультуры РФ, в законопроекте теперь дан дифференцированный перечень условий возврата билетов на зрелищные мероприятия, абонементов и экскурсионных путевок по инициативе посетителей. — цитирует ТАСС пресс-службу депутата Госдумы Елены Ямпольской.

Если же зритель пропускает мероприятие по болезни и может предоставить справку, то стоимость билета должны будут возместить в полном объеме.

Также предлагается ввести термин «невозвратный билет» — это абонементы или экскурсионные путевки, а также билеты, купленные по льготным программам.