Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.43 -0.2 72.7 -0.31
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Зрителям предлагают возвращать деньги за билеты на пропущенные спектакли

Зрителям предлагают возвращать деньги за билеты на пропущенные спектакли

За основу взяли «железнодорожную» схему.
сегодня в 10:31
  |  Культура

Южноуральцы смогут вернуть деньги за билеты в театр, если не получается посетить спектакль. Это предлагает комитет Госдумы по культуре. За основу взята схема на железнодорожном транспорте. То есть размер компенсации будет зависеть от времени, которое осталось до спектакля и концерта.

Полную стоимость, согласно поправкам в закон, вернут, если до спектакля осталось не меньше 10 дней. Половину суммы предлагают возвращать, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней, и треть суммы — если срок от трех дней. Меньший срок остается на усмотрение организации.

В отличие от положения первого чтения о том, что возврат билетов будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Минкультуры РФ, в законопроекте теперь дан дифференцированный перечень условий возврата билетов на зрелищные мероприятия, абонементов и экскурсионных путевок по инициативе посетителей. — цитирует ТАСС пресс-службу депутата Госдумы Елены Ямпольской.

Если же зритель пропускает мероприятие по болезни и может предоставить справку, то стоимость билета должны будут возместить в полном объеме.

Также предлагается ввести термин «невозвратный билет» — это абонементы или экскурсионные путевки, а также билеты, купленные по льготным программам.

Культура
На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы
11.06.2019
На экскурсии по Питеру побывают зрители челябинского театра драмы
Общество
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
31.05.2019
Под зданием Камерного театра в Челябинске обнаружили катакомбы
Культура
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
29.05.2019
Челябинский оперный театр собрал аншлаг в шестиэтажном концертном зале Кореи
Культура
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
15.05.2019
Ведущий артист Челябинского театра драмы встречает 80-летие
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Электричество вернулось в два района Челябинска
сегодня в 11:07
Электричество вернулось в два района Челябинска
Культура
Зрителям предлагают возвращать деньги за билеты на пропущенные спектакли
сегодня в 10:31
Зрителям предлагают возвращать деньги за билеты на пропущенные спектакли
Спорт
Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии
вчера в 18:06
Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии
Общество
Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске
вчера в 18:01
Множество нарушений безопасности обнаружили на батутах в Челябинске
Спорт
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
вчера в 17:42
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
Общество
МФЦ не будет работать в субботу из-за отключения света
вчера в 17:25
МФЦ не будет работать в субботу из-за отключения света
Общество
Валерия и «Би-2» дадут бесплатные концерты в Челябинской области
вчера в 17:15
Валерия и «Би-2» дадут бесплатные концерты в Челябинской области
Общество
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
вчера в 16:51
Алексей Текслер рассказал, что перенимает опыт организации ШОС в Бишкеке
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6