/ Два памятника архитектуры снесли в Златоусте под видом ветхого жилья

Прокуратура выясняет, кто из чиновников распорядился уничтожить особняки.

В Златоусте при сносе ветхих домов под раздачу попал памятник архитектуры. Здание было построено в конце XIX века как купеческий особняк, внесено в реестр объектов культурного наследия, но в 2017 году в нем еще проживали люди. Затем их переселили, дом снесли вместе с другими, хотя должны были отреставрировать. Такое условие обозначено в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных «Превышение должностных полномочий», «Халатность», «Уничтожение объектов культурного наследия». Ход проведения доследственной проверки поставлен на контроль в прокуратуре города Златоуста. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Этот купеческий особняк ранее располагался на улице Косотурской. Его снесли в августе 2017 года. Ранее, в 2016 году, в Златоусте снесли другой памятник культурного наследия. Он находится на улице Ленина.

Чиновников накажут за снос обоих объектов.