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/ СК проверяет чиновников Златоуста на халатность после сноса двух памятников архитектуры

СК проверяет чиновников Златоуста на халатность после сноса двух памятников архитектуры

Материалы дела поступили из прокуратуры.
сегодня в 12:49
  |  Общество

Чиновники Златоуста распорядились снести два исторических здания, являющихся объектами культурного наследия, вместо того, чтобы их отреставрировать. К такой версии сейчас склоняются в СК. Материалы по делу передали из прокуратуры в следственные органы, там проводят процессуальную проверку.

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов прокуратуры поступили материалы о проведении проверки на наличие в действиях должностных лиц администрации Златоустовского городского округа признаков преступления, предусмотренных статьей 293 УК РФ «Халатность» и статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации Златоуста.

Напомним, в Златоусте при сносе ветхих домов под раздачу попал памятник архитектуры. Здание было построено в конце XIX века как купеческий особняк, внесено в реестр объектов культурного наследия, но в 2017 году в нем еще проживали люди. Затем их переселили, дом снесли вместе с другими, хотя должны были отреставрировать. Такое условие обозначено в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов РФ».

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