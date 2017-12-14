/ СК проверяет чиновников Златоуста на халатность после сноса двух памятников архитектуры

Материалы дела поступили из прокуратуры.

Чиновники Златоуста распорядились снести два исторических здания, являющихся объектами культурного наследия, вместо того, чтобы их отреставрировать. К такой версии сейчас склоняются в СК. Материалы по делу передали из прокуратуры в следственные органы, там проводят процессуальную проверку.



В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов прокуратуры поступили материалы о проведении проверки на наличие в действиях должностных лиц администрации Златоустовского городского округа признаков преступления, предусмотренных статьей 293 УК РФ «Халатность» и статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Отметим, что по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации Златоуста.

Напомним, в Златоусте при сносе ветхих домов под раздачу попал памятник архитектуры. Здание было построено в конце XIX века как купеческий особняк, внесено в реестр объектов культурного наследия, но в 2017 году в нем еще проживали люди. Затем их переселили, дом снесли вместе с другими, хотя должны были отреставрировать. Такое условие обозначено в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов РФ».