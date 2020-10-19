Под Новый год в Челябинске появятся световые скамьи и интерактивные качели

В мэрии города уже решили, как будет выглядеть столица Южного Урала зимой.

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Середина октября уже позади, а там и до новогодних праздников недалеко. Власти Челябинска уже думают о том, чем бы порадовать в этом году горожан. Концепция украшения столицы Южного Урала уже готова. Подробнее о подготовке к Новому году во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

«Определены точные места размещения обновлённой концепции новогодней иллюминации в разных районах города. В концепцию вошли: интерактивные качели, световые фигурные скамьи, уличные торшеры, подсветка пешеходных дорожек, гирлянды и другие элементы. Также подготовлены технические характеристики по иллюминации»,— сообщил чиновник.

По его словам, в ближайшую неделю районные администрации начнут разыгрывать контракты, чтобы начать украшать город к праздникам как можно раньше.

Отметим, концепцию ледового городка на площади Революции горожане уже выбрали. В этом году челябинцы предпочли космическую тему. Строительство городка планируется в начале декабря.