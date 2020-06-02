Челябинскую область сфотографировали из иллюминатора МКС

Снимками поделился российский космонавт Иван Вагнер.

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Российский космонавт Иван Вагнер поделился снимками, сделанными на МКС, на которых запечатлен Урал. В комментарии к фотографии космонавт пишет, что ранее рассмотреть красоты Урала им не удавалось из-за того, что МКС пролетала над ним ночью, а после — из-за погоды.

«Город Миасс — город в золотой долине! Здесь в 19 веке были найдены залежи золота и образовано множество золотых приисков. Во время Великой Отечественной войны сюда было перенесено производство автомобилей, сегодня все их знают под маркой „Урал“ и, конечно, в 50-е был основан Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева. На северо-западе от города расположено озеро Тургояк, его называют „уральским Байкалом“. Это одно из самых чистых и глубоких озер Урала, а благодаря особому планктону вода в озере подсвечивается под лучами солнца», — сообщает Иван Вагнер.

Напомним, что Иван Вагнер российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 9 апреля 2020 года он стартовал с Байконура на корабле «Союз МС-16». Иван Вагнер выполняет обязанности бортового инженера «Союза».