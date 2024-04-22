Под Миассом стартует расширение трассы до четырех полос

Там на два месяца ограничат движение транспорта

На подъезде к Миассу со стороны Челябинска с 23 апреля приступят к работам по расширению дороги до четырех полос. В связи с этим там на два месяца, до 22 июня, введут ограничение движения для транспорта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Движение транспорта будут ограничивать постепенно — после каждого сделанного участка. Каждый из них будет составлять около 600 метров. Речь идет о трассе М-5 с 1780-го по 1790-й километр.

На время работ там введут ограничение скорости и организуют реверсивное движение.

«Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с введением ограничения, не планируется производить в пиковые периоды интенсивности дорожного движения (утреннее, вечернее время суток, выходные, праздничные и предпраздничные дни)», — уточнили в пресс-службе.

Водителям рекомендовали учитывать ограничение движения при планировании маршрута.