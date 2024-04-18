Южноуральские дорожники взялись за нелегальные объекты сервиса на трассах

В ходе спецрейда 17 апреля были ликвидированы въезды сразу на два объекта

Борьба с самостроями вдоль федеральных трасс в Челябинской области перешла в активную стадию. Так, в ходе рейда 17 апреля в присутствии руководства ФКУ Упрдор «Южный Урал», сотрудников ГИБДД и представителей СМИ тяжелая дорожная техника сделала невозможным подъезд к объектам на 1729‑м и 1767‑м километрах автодороги М‑5 «Урал» в Златоустовском и Миасском городских округах.

Объекты на 1767‑м километре трассы — кафе-пельменная и АЗС — неузаконенные постройки «родом из 90‑х». Их владельцы незаконно организовали опасный въезд с федеральной трассы.

Ранее один из собственников земельного участка на этом объекте пообещал дорожникам сделать все возможное, чтобы узаконить примыкание к дороге. Но пока въезд на АЗС ликвидирован.

На 1729‑м километре был перекопан еще один объект, к которому отсутствовали организованные подъездные пути, а полоса отвода федеральной трассы и вовсе использовалась без каких бы то ни было документов.

«Всего в регионе на федеральных трассах расположено 132 объекта придорожного сервиса, из которых только 20% имеют на это законное право. После неоднократных уведомлений мы переходим к действиям: устраняем нелегальные примыкания к федеральным дорогам», — пояснил ИА «Первое областное» руководитель южноуральского Росавтодора Владимир Муравьев.





Он добавил, что стратегическое значение трасс обязывает к соответствующему качеству и придорожный сервис.





«Содействие в работе по приведению ситуации с придорожными сервисами в законное русло нам оказывают и правительство области, и администрации районов, и правоохранительные органы», — пояснил он.

Следующий претендент на ликвидацию подъезда — «Автоланч» на перевале Уреньга: объект расположен прямо на транспортной развязке, а собственник отказывается оформлять документы на использование полосы отвода федеральной трассы, где расположена охраняемая стоянка.

«Если в ближайшее время нарушения не будут устранены, данный объект ждет незавидная участь: все подъезды к нему также будут перекопаны и закрыты барьерным ограждением», — поделились дорожники планами по борьбе с нарушителями.