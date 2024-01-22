Под Челябинском запускают новую подстанцию для энергодефицитных поселков

Во время работ может упасть напряжение в сети

Сегодня, 22 января, в западном пригороде Челябинска начались работы по включению силового трансформатора на новой электроподстанции «Кременкуль». Наладка оборудования займет около двух суток, в это время у местных потребителей возможно падение напряжения. Об этом предупредил филиал ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Лампочки могут потускнеть в поселках Кременкуль (включая микрорайоны Родной, Белые Росы, Идиллия, Дарьино), Садовый и Северный, деревнях Ключи, Костыли и Трифаново, в селе Кайгородово, а также на территории СНТ «Урал», «Чайка» и «Вавиловец». Напряжение должно восстановиться до полуночи 23 января.

Напомним, что решение о строительстве более мощной подстанции в Кременкуле было принято после прямой линии с губернатором Алексеем Текслером в декабре 2022 года. Главе региона поступило множество жалоб от жителей челябинского пригорода на перепады напряжения и длительные отключения света. Текслер поручил властям Сосновского района и областного Минстроя в индивидуальном порядке решить проблемы каждого населенного пункта. В мае 2023 года было объявлено о начале масштабной модернизации электросетей в районе Кременкуля.

Работы стартовали 21 ноября 2023 года и проходили в несколько этапов. За два месяца энергетики смонтировали блочно-модульное здание распределительного устройства на 10 киловольт, поставили металлическую анкерную опору ЛЭП 110 киловольт и установили трансформатор на 16 мегавольт-ампер.