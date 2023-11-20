Жителей десяти поселков под Челябинском предупредили о перебоях электроснабжения

21 ноября начинается реконструкция подстанции «Кременкуль»

21 ноября в Сосновском районе начнется реконструкция подстанции «Кременкуль». Из-за монтажа нового оборудования перепады напряжения в течение суток возможны в десяти микрорайонах и поселках района, предупреждает ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». В компании сообщили, что реконструкция позволит обеспечить потребности в мощностях быстростроящихся поселков под Челябинском.

Напомним, вопрос о том, что жители новых микрорайонов на западе от Челябинска страдают от перебоев в электроснабжении, обсуждали не раз. Вопрос стоит на контроле у губернатора Алексея Текслера. О реконструкции подстанции и увеличении ее мощностей ранее глава региона договорился с представителями электроснабжающей компании. Теперь кременкульцам осталось потерпеть еще сутки — в день реконструкции, 21 ноября, возможны перебои со светом.

«По условиям безопасного выполнения ряда работ по монтажу нового оборудования необходимо отключение ЛЭП 110 кВ, которая питает ПС „Кременкуль“, и перевод потребителей на схемы резервного электроснабжения. В связи с этим с 00:00 до 24:00 21 ноября 2023 года в населенных пунктах Кременкуль, (мкр. Родной, Белые Росы, Идиллия, Дарьино), поселках Садовый, Северный, деревне Ключи, СНТ „Урал“, СНТ „Чайка“, „Вавиловец“ возможны перепады напряжения у потребителей»,— пояснили в компании.

Здесь же отметили, что реконструкция позволит обеспечить качественное электроснабжение предстоящей зимой и усилить мощность подстанции для быстростроящихся микрорайонов. Специалисты пояснили, что в этот день лучше отключить электроприборы и снизить потребление электроэнергии.