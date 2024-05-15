В Челябинске в зоне подтопления из‑за аварии на коллекторе оказался детский сад

Сотрудники расставили вокруг здания мешки с песком

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В Челябинске детский сад № 475 оказался в зоне подтопления из-за аварии на коллекторе на улице Первой Пятилетки. В редакцию ИА «Первое областное» обратилась мама Ирина Захарова, которая водит ребенка в дошкольное учреждение. Она рассказала, что вода затопила подвал и территорию возле здания.

«В понедельник было невозможно подъехать. Там затоплены дорожки, подвал, пахнет канализацией. Сотрудники садика бросили на дорожки палеты, чтобы бабушки и дедушки, которые приходят за детьми, могли пройти и забрать внуков. С каждым днем воды больше и больше», — рассказала челябинка.

Заведующая детсадом Марина Карачкова подтвердила ИА «Первое областное», что подвал оказался затоплен.

«Мы в низине находимся, все бежит к нам. Обращались в единый центр МУП „ПОВВ“. Вчера рабочие приехали, откачали воду. Сегодня одна машина приехала», — прокомментировала Марина Карачкова.

Она уточнила, что вода стала поступать в детский сад с 13 мая. Сотрудники учреждения откачивают ее имеющимися у них насосами. Однако стоки все еще прибывают.

«У нас территория вся обложена мешками с песком. Ограждение выстраивали, чтобы вода не поступала к зданию. В подвал не зайти, он затоплен полностью», — добавила заведующая.

Напомним, 1 мая на улице Первой Пятилетки обвалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма с бурлящей рекой внутри. Специалисты приступили к устранению аварии. Спустя почти две недели, 13 мая, там осыпался грунт. Это спровоцировало остановку коллектора. На поверхность стали выходить канализационные стоки. Утром 14-го числа излив прекратили. Специалисты приступили к восстановлению сетей.

В зоне подтопления оказались коммерческие помещения в цоколе дома № 118 на улице Героев Танкограда. Предприниматели также занимаются откачкой воды из магазинов. О том, как им возместить причиненный ущерб, мы рассказали здесь.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что специалисты МУП «ПОВВ» и представители управляющих компаний проводят контрольный обход домов и зданий, попавших в зону излива.

«В первую очередь проверяют подвалы и цокольные помещения. В случае необходимости будет оказана необходимая помощь по откачке и осушению помещений», — сказали в пресс-службе.