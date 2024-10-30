В Коркино на месте обвала грунта отремонтируют коллектор

Работы завершат до конца ноября

В Коркино на месте обрушения грунта над коллектором заменят 400 метров трубы и построят восемь колодцев. Работы проведет подрядчик ООО «Технопоток». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Третье по счету обрушение грунта над коллектором в Коркино произошло в августе на пересечении улицы Островского и переулка Санитарного.

«Коркинский водоканал пытался своими силами выполнить ремонт, но девятиметровая глубина, рыхлый песчаный грунт и плотная жилая застройка помешали справиться со сложной задачей», — сказали в пресс-службе.

Чтобы сохранить водоотведение, там на глубине 3,5 метра временно проложили переливные трубы.

«При устранении первых двух аварий было заменено около 150 погонных метров коллектора. На окончание ремонта коллектора по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера выделено 29,5 миллиона рублей», — добавили в пресс-службе.

Подрядчик будет укладывать трубы методом горизонтально-наклонного бурения. Грунт будут вынимать только в местах заглубления труб и установки колодцев. Работы завершат до конца ноября.