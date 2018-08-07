/ Почти взлетевший уральский самолет вернулся за опоздавшими пассажирами

Командир судна принял решение подождать двух девушек.

Челябинец, в минувшие выходные летевший в северную столицу из «Кольцова», рассказал о необычной ситуации на борту самолета. Было раннее утро 4 августа. Пассажиры уже заняли свои места, пристегнулись. Самолет, как рассказывает челябинец, откатился от базовой стоянки, но тут по громкой связи пилот сообщил, что нужно вернуться — забрать пассажиров, не успевших на свой рейс.

Командир сказал, что службы аэропорта забыли посадить нам двух человек и мы сейчас быстро парконемся обратно и захватим ребят. А дальше — парковка, трап, безопасность и долгожданные пассажиры. Это стандартная практика, особенности «Кольцова», или как можно так договариваться, если сам опаздываешь? — рассказал сайту «Первый областной» Андрей Тарасов.

Тот же вопрос корреспондент сайта «Первый областной» адресовал пресс-службе аэропорта «Кольцово». Ведь обычно опаздывающим пассажирам приходится менять билеты.

Пассажиры рейса U6−223 до Санкт-Петербурга, чей багаж уже был на борту воздушного судна, были доставлены на борт самолета в целях обеспечения норм авиационной безопасности. Данное событие не отразилось на регулярности выполнения данного рейса, самолет прибыл в пункт назначения по расписанию. — проинформировали «Первый областной» в пресс-службе «Кольцова».

Отметим, что челябинец о необычной ситуации рассказал также в соцсетях. Близкие к авиации люди в комментариях также предположили, что багаж уже был на борту. По их словам, авиакомпании дешевле вернуть самолет на стоянку, чем искать и возвращать багаж.