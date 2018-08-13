/ Тихие истребители-бомбардировщики переданы на авиабазу Шагол

Самолеты переправят осенью.

Над Челябинском и областью будут летать тихие самолеты. На авиабазу Шагол передали 10 малошумных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они поступят в распоряжение в начале сентября. Их переправят из липецкого центра, где управлению Су-34 обучались пилоты.

В течение последних лет наращивается техническая составляющая 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Су-34 удобен в использовании: он поражает воздушные и наземные объекты и днем, и ночью при любых метеоусловиях. Самолет развивает скорость до 1900 километров в час и может пролететь 4 тысячи километров. Кроме того, уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.