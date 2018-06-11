/ 16-летний челябинец смог выйти из комы в больнице Турции

Мальчик не может самостоятельно дышать.

В Анталье врачи продолжают следить за состоянием 16-летнего Артема Гузова. Юный челябинец находится в коме. Как рассказала мама мальчика, кома медикоментозная. Артем поступил в тяжелом состоянии, и, чтобы помочь его организму справиться, врачи решили ввести мальчика в это состояние и подключить к аппарату.

Артем пытался утром очнуться, но сил самостоятельно дышать у него нет. Его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в кому. Врачи не сообщают, есть ли какие-то травмы, поставлен ли предварительный диагноз. Но могу сказать, что мой сын был абсолютно трезв. И это подтверждается медицинским заключением. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Евгения Лешина.

Открытым остается вопрос со страховкой, оформленной перед вылетом в Турцию. Компания пока не говорит, будут ли покрыты медицинские расходы. По данным Евгении, страховка «взята в работу предварительно».

Когда медицинское заключение будет передано в страховую компанию, неизвестно. Как могут повести себя страховые агенты или туроператор, какие еще есть подводные камни, я не знаю. Поэтому искренне переживаю, чтобы страховая покрыла расходы. — продолжила Евгения Лешина.

Напомним, что каждый день в больнице Антальи обходится в 2000 евро. Мама мальчика обратилась к неравнодушным южноуральцам, которые помогут покрыть большие для семьи расходы.

Перевести деньги можно на любую из карт:

Номер счета карты Газпромбанка 4874 1563 6541 2613 — EVGENIIA LESHINA.

Номер счёта карты Сбербанка 4276 7202 5617 8957 — Евгения Сергеевна Лёшина.

Номер телефона: 89 823 283 802.

Добавим, что Евгения Лешина намерена попросить помощи у детского омбудсмена Челябинской области. Со своей стороны ситуацией заинтересовался Ростуризм. Представители ведомства связались с дипломатами, страховой компанией.

Ростуризм находится на связи с дипломатическими службами РФ в Турции. Мы выясняем, в каком состоянии находится мальчик, и ждем информации о том, является ли этот случай страховым. — цитирует РИА Новости комментарий Ростуризма.

Напомним, Артем Гузов оказался в больнице 8 июня. Мальчик прилетел в Турцию с бабушкой и дедушкой. Отпросился самостоятельно погулять на территории отеля с новыми знакомыми. В номер не вернулся. Позже стало известно, что Артема обнаружил в бассейне постоялец, вытащил на поверхность. Мальчик был в бессознательном состоянии. Прибывшая «скорая» увезла Артема в реанимацию.

«Первый областной» запросил официальный комментарий о произошедшем у отеля, где все произошло. Ответ пока не поступил.