/ Операционные по мировым стандартам оборудовали в Челябинской областной клинической больнице

Закупили криадеструктор. Оборудование помогает выполнять ряд операций, без него они невозможны. Дальше — ультразвуковой деструктор. Позволяет выполнять операции с малой кровопотерей. Сейчас у нас полный набор самых современных приборов. — комментируют в ЧОКБ.
Всего переоборудовано 10 операционных. Сейчас здесь работают хирурги, урологи, нейрохирурги и другие специалисты. В год в ЧОКБ делают 20 тысяч операций. Доктора проводят телеконференции и трансляции с участием ведущих российских и зарубежных специалистов.