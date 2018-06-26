/ Операционные по мировым стандартам оборудовали в Челябинской областной клинической больнице

На модернизацию направлено 100 миллионов рублей.

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В областной больнице полностью модернизирован самый большой операционный блок. Более четырех лет длилась глобальная реконструкция лечебного учреждения. Модернизация осуществлялась при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Сейчас работают самые современные модели аппаратов искусственной вентиляции легких, большие микросокопы, криодеструкторы. Установлены сенсорные двери, новая система вентиляции и очистки воздуха, а также климат-контроль.

Закупили криадеструктор. Оборудование помогает выполнять ряд операций, без него они невозможны. Дальше — ультразвуковой деструктор. Позволяет выполнять операции с малой кровопотерей. Сейчас у нас полный набор самых современных приборов. — комментируют в ЧОКБ.

Всего переоборудовано 10 операционных. Сейчас здесь работают хирурги, урологи, нейрохирурги и другие специалисты. В год в ЧОКБ делают 20 тысяч операций. Доктора проводят телеконференции и трансляции с участием ведущих российских и зарубежных специалистов.