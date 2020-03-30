Роспотребнадзор выпустил памятку для родителей на период эпидемии коронавируса

Санитарные врачи рассказали в чём стоит ограничивать детей.

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В стране началась неделя карантина. В это время следует всем, по возможности, следует оставаться дома. Работают лишь некоторые социально-важные учреждения и организации.

Но многие люди продолжают гулять по улицам, в том числе вместе с детьми. Для этих случаев Роспотребнадзор выпустил специальную памятку, напоминающую о том, что делать этого не следует. Но если совсем исключить контакты детей невозможно, то их следует максимально ограничить.

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», — советуют в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве подчёркивают, что если ребёнку всё-таки нужно покинуть жилище, то ему нужно объяснить, что за пределами квартиры ни в коем случае нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и так далее. А после возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно и неглубоко промыть нос.

Но посещение любых мест общественного пользования должно быть под запретом. К этому также относятся и прогулки на детских площадках во дворах и парках. А посещение лесопарковых зон возможно, если рядом не будет других отдыхающих. Рекомендуется гулять с детьми лишь на собственных участках, находящихся в индивидуальном пользовании.

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания», — напоминают в Роспотребнадзоре.

К слову, на любые вопросы по коронавирусной инфекции готовы ответить специалисты Минздрава Челябинской области. Для этого открыта круглосуточная горячая линия: 8-351-240-15-16.