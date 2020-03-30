507 детских садов продолжают работать в Челябинской области

Они принимают детей, чьим родителям приходится работать в карантин.

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По всей стране сейчас идёт карантинная неделя. Но медики, представители органов безопасности, продовольственных и некоторых других организаций работают в прежнем режиме. Только вот среди них есть мамы и папы, чьи дети ходят в детский сад. Поэтому губернатором Алексеем Текслером было принято решение о введении в детских садах дежурных групп, куда будут ходить дети, оба родителя которых продолжают работать.

Глава Челябинской области отметил, что на сегодняшних день таких групп создано 617 и открыты они в 507 детских садах. Работа в них идёт в полноформатном режиме. И ограничений по тому, где работают родители быть не должно.

«Была заявочная кампания, куда могли обратиться родители с заявлениями. И исходя из той потребности, которая возникла, мы сделали дежурные группы», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что если имеются какие-либо нарушения в работе детских садов в любом муниципалитете области, необходимо об этом доложить.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области работает круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.