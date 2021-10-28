Почти треть жителей Челябинской области уже приняли участие в переписи населения

Кампания продлится по всей стране до 14 ноября включительно

Около 29 процентов жителей Челябинской области на данный момент уже прошли перепись населения, которая стартовала 15 октября. Из них 9,3 процента южноуральцев заполнили переписные листы через портал госуслуг. Такие данные озвучены на заседании оперативного штаба по проведению переписи населения на территории региона, сообщили в Федеральной службе госстатистики по Челябинской области.

Поквартирный опрос жителей области активнее всего проходит в муниципальных районах. Городские жители предпочитают заполнять переписные листы на портале госуслуг. На заполнение анкеты на семью из трех человек уходит в среднем 15–20 минут. Перепись на «Госуслугах» можно пройти до 8 ноября.

По словам руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, уровень доверия к переписчикам в сельских территориях более высок по сравнению с городским округами, поэтому динамика проведения опроса респондентов на селе выше. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги будут опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. В этот период в Челябинской области более 6 тысяч переписчиков с планшетными компьютерами будут обходить адреса и опрашивать жителей, они также дежурят на стационарных участках и работают в многофункциональных центрах. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как пройти перепись на стационарном участке.

Ответы на самые популярные вопросы о переписи населения можно найти в материале ИА «Первое областное».



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призывая южноуральцев принять участие в переписи населения, отметил, что она необходима для того, чтобы получить достоверные данные для дальнейшего четкого выстраивания социальной политики, развития экономики, укрепления обороноспособности и безопасности страны.

