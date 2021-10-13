Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в переписи населения

Переписаться можно с 15 октября по 14 ноября 2021 года

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15 октября стартует Всероссийская перепись населения под девизом «Создаем будущее». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев принять в ней участие и рассказал, почему это важно для нашего региона.

«Перепись формирует общую картину нашей страны, и без Южного Урала она была бы неполной и менее яркой. С последней переписи прошло 11 лет, за это время многое изменилось. Нужны достоверные данные, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять безопасность страны. Насколько полной и достоверной будет эта информация, зависит от нас с вами»,— сказал губернатор.

По его словам, в этом году впервые южноуральцы смогут заявить о себе в электронном формате. С 15 октября по 8 ноября каждый может самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Это удобный, быстрый и безопасный способ принять участие в переписи.

«Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать и понимать положение дел сегодня. Прошу вас принять участие в переписи»,— добавил Алексей Текслер.

Подробнее о переписи населения можно узнать в нашем материале.