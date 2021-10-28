Как южноуральцам пройти перепись на стационарном участке

Участие в кампании можно принять тремя способами

В Челябинской области продолжается перепись населения. Южноуральцы могут переписаться тремя способами: переписать себя и членов семьи на портале «Госуслуги», ответить на вопросы переписчика у себя дома или прийти на стационарный переписной участок и заполнить анкету там. Остановимся на этом варианте подробнее.

Для того чтобы переписаться на стационарном участке, необходимо выбрать нужный или ближайший из списка, размещенного на сайте Челябинскстата. Такие участки расположены и в многофункциональных центрах. Там южноуральцев встретят волонтеры, задача которых — подробно рассказать о переписи населения и проводить граждан либо к компьютерам, либо к специально оборудованным для переписи местам.

Узнать волонтеров нетрудно: на них надеты брендированные жилеты, а также имеется бейдж.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Всероссийской переписи населения по номеру 8 (800) 707-20-20 или в оперативный штаб по проведению переписи населения в Челябинской области 8 (919) 320-71-28.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом переписаться онлайн на портале «Госуслуги» южноуральцы смогут с 15 октября по 8 ноября.

Ответы на самые популярные вопросы о переписи населения можно найти в материале ИА «Первое областное».