Почти пять тысяч предпенсионеров могут получить льготы

Куда нужно обратиться за оформлением положенных выплат.

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Сотрудники предприятий, чья деятельность связана с опасным или тяжелым трудом из списка профессий № 1, № 2 и другие, могут получать досрочную пенсию и иные меры социальной поддержки на пять лет раньше обычного.

«Чтобы получить льготы, нужен требуемый льготный стаж, в том случае, если человек прекратил работу по соответствующей специальности или по настоящее время продолжать работать на „вредном“ производстве», — сообщают в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

Право на получение льгот индивидуально для каждого, возможность получать начисления зависит от места жительства, срока спецстажа, условий труда и от вида самой льготы. Подробную информацию можно найти на сайте пенсионного фонда.

Узнать о том, относитесь ли вы к категории предпенсионеров, можно в МФЦ. Справку о наличии статуса предпенсионера, можно оформить в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Отметим, что сегодня в регионе в статусе предпенсионера находится 4 849 граждан, в минувшем году 5 121 человек обратились с просьбой причисления их к данной категории.