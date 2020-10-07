О миасской «сказочной усадьбе» говорят в зарубежных СМИ

Видео, опубликованное журналистами, за сутки набрало почти семь тысяч просмотров.

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«Сказочная усадьба» в Миассе покоряет зарубежные средства массовой информации. Участок, на котором Рамис Себгатулин создал настоящее сказочное королевство, засняли и выложили в сеть англоязычные журналисты. За сутки ролик посмотрели почти семь тысяч пользователей.

Сам хозяин усадьбы утверждает, что зарубежные гости приезжают достаточно часто. Для посетителей Рамис Себгатулин даже приобрел карту мира, где все желающие помечают, откуда прибыли.

«Гости на карте отмечают страны, откуда приезжают, на обратной стороне записывают точные адреса. Приезжали и из Австралии, Германии, Чехии, Арабских Эмиратов. Постоянно приезжают гости из Миасса, с Урала. Как-то люди из Надыма приехали, начали записывать адрес и увидели, что их соседи были тут месяц назад», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Рамис Себгатулин.

Идея создать что-то необычное у работника автозавода «Урал» появилась уже давно. Он выкупил заброшенный участок, где начал воплощать в жизни сюжеты из сказок. «Героем» зарубежного репортажа стала огромная голова богатыря Святогора. Она была сделана всего год назад, но, по мнению Рамиса Себгатулина, она гармонично вписалась в окружающую ее природу.