Память погибших при обрушении дома почтят в Магнитогорске

Поминальные богослужения пройдут в местных храмах.

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Ровно год со дня трагедии в Магнитогорске исполнится 31 декабря. Память 39 погибшимх в результате взрыва в многоэтажке почтят в этот день.

«В годовщину этого памятного и горестного события верующие Южного Урала помолятся о упокоении погибших. В храмах пойдут поминальные богослужения», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Заупокойную панихиду и Божественную литургию возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Службы пройдут в кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска (улица Вознесенская, 33). Начало заупокойной литургии — 8.00, панихиды — 10.00.