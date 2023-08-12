Почти 80 лет назад на Таганае разбился самолет 22‑летнего лейтенанта Анатолия Шубина

Вспоминаем обстоятельства катастрофы

12 августа 1944 года на Таганае — в 10 километрах от Златоуста — разбился советский бомбардировщик ДБ-3. Четыре находившихся на борту члена экипажа погибли. До сих пор удалось найти тело лишь одного военного. В 79-ю годовщину вспоминаем обстоятельства катастрофы.

По данным, собранным поисковым отрядом «ЭП 98», самолет из 39-го учебного авиаполка разбился на горе Шабаш. На борту были 22-летние командир самолета лейтенант Анатолий Шубин и младший лейтенант Леонид Каюров, 19-летний старший сержант Михаил Рязанов и 18-летний курсант Фарит Саттаров.

После крушения на место отправили поисковую экспедицию. Но тогда удалось найти только тело Анатолия Шубина. Остальных членов экипажа признали пропавшими без вести. Их тела до сих пор не нашли.

По информации челябинского поискового отряда «Ориентир», за август 1944-го военные 39-го учебного авиаполка налетали более тысячи часов. Такая интенсивность могла привести к происшествиям. Помимо разбившегося ДБ-3 лейтенанта Шубина, у самолетов еще двух экипажей позже отказывали двигатели, однако они смогли благополучно посадить машины.

В августе 2015 года активисты устроили экспедицию и нашли около 40 обломков и деталей самолета, в том числе элементы крыла, фюзеляжа и двигателя. Часть фрагментов передали в музей боевой славы ЧВВАКУШ. На склоне горы Шабаш установили памятный знак с именами погибших летчиков.









В июле 2022-го на месте крушения вновь побывали экспедиторы из отряда «Ориентир». Они убедились, что некоторые фрагменты самолета по-прежнему находятся там.

Лейтенант Анатолий Шубин родился в городе Ирбите Свердловской области, на фронт ушел в 1941-м, когда ему было 19 лет. После крушения самолета тело летчика, вероятно, захоронили на кладбище «Сорочья гора» в Златоусте. Местные издания пишут, что потомки лейтенанта до сих пор не могут найти могилу и просят помощи в поиске документа 1944 года о конкретном месте захоронения.