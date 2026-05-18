В Челябинской области 158 пляжей заявились к купальному сезону

Декларации принимают до 1 июня

На Южному Урале на 18 мая подано 158 заявлений-деклараций на открытие пляжей. Об этом сообщили журналисту ИА «Первое областное» в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Среди заявившихся 27 пляжей находятся в детских оздоровительных лагерях, еще 35 являются муниципальными. Процесс приема заявлений от муниципалитетов активно продолжается и завершится 1 июня. Обобщенный реестр всех официальных мест отдыха у воды появится к этой дате.

Для сравнения: в прошлом году на водоемах области действовало 204 пляжа всех форм собственности. Среди них 31 пляж в детских лагерях и 36 муниципальных.

В Челябинске летом 2026 года будут работать 9 муниципальных пляжей, рассказали в мэрии. Они по‑прежнему располагаются на привычных челябинцам местах, которые мы называли ранее.