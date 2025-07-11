Вагон-теплушку времен Великой Отечественной войны выставили напоказ в Челябинске

Внутри — атмосфера быта красноармейцев

Вагон-теплушка времен Великой Отечественной войны появилась на открытой экспозиции железнодорожной техники у Центра исторического наследия ЮУЖД. Там сохранились оригинальная сцепка и тормозная площадка. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Внутри воссоздана атмосфера солдатского быта: нары, на которых спали бойцы, плащ-палатки, вещмешки, служившие подушками, печка-«буржуйка», котелок, сумка санинструктора, кисет, плакаты «Дойдем до Берлина!», «Крепче удары по врагу!» и «Наше дело правое!».





Раньше этот вагон не был открыт для посещения. Благодаря помощи неравнодушных челябинцев сотрудники Центра исторического наследия оформили интерьер. Теперь теплушка является частью экскурсионного маршрута.