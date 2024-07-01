На челябинском железнодорожном вокзале открыли капсулы для сна

Воспользоваться ими можно в любое время

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В Челябинске на ж/д вокзале появился мини-отель для сна. В нем нет комнат, но есть капсулы — спальные места на одного человека. Видеозаписью с новшеством поделились в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Внутри койко-места — кровать с подушкой, USB-розетка, подстаканник и отделение под багаж. Чтобы посетителям никто не мешал спать, можно закрыться шумоизоляционной створкой. Для каждого посетителя предусмотрено одноразовое постельное белье.

Капсулы для сна будут работать круглосуточно. Найти их можно в зале «Комфорт+» вокзала.