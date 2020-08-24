Новые правила КХЛ сделают игру мобильнее, а также заставят игроков перестать ругать судей

На семинаре лиги побывал комментатор Константин Устьянцев.

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Телеведущий и спортивный комментатор телеканала ОТВ Константин Устьянцев принял участие в ежегодном семинаре КХЛ, посвящённый изменениям правилам, по которым будут играть команды в новом сезоне КХЛ. По словам Устьянцева, новый свод правил заточен на то, чтобы сделать игру более мобильной, с минимальным количеством пауз во время остановки матча.

Именно на этом, по словам Константина, строил свой диалог с журналистами главный арбитр и по совместительству вице-президент Лиги Алексей Анисимов.

«Основной посыл строился на том, чтобы сделать игру максимально динамичной. Именно поэтому с нового сезона лигой принято решение заострять внимание на паузах во время остановки матча. В этой связи пристальное внимание будет уделено пробросам, и моменту смены игроков командой, совершившей это действие. Отныне любая задержка игры со стороны пробросившейся команды будет караться двумя минутами штрафа. Это касается, в том числе тренеров, которые умышленно затеяли смену во время проброса, тем самым затягивая время, получая возможность восстановить силы игроков. В первый раз судьи сделают устное предупреждение, во второй — выпишут двухминутное нарушение за задержку игры», — рассказал Устьянцев.

Помимо этого, лигой разработаны дополнительные меры, позволяющие ускорить сам игровой процесс.

«Для поддержания динамики непосредственно во время матча лигой вводится правило „Шайба в игре“. Шайба должна постоянно находиться в движении, быть в игре. Если одна или обе команды отказываются играть в шайбу, судьи на льду останавливают встречу, и следующее вбрасывание будет проводиться в точке, ближайшей к месту остановки», — пояснил Константин.

Не забыли и про игроков, которые любят оскорбить судей. Специально для них внедрён новый закон, нацеленный на сдерживание эмоционального порыва.

«Нововведения коснутся и самого эмоционального пункта правил „разговоры с арбитром“. Отныне игрок, назвавший судью „нехорошим человеком“, получит две минуты. В случае, если на этом негативный посыл хоккеиста в адрес судьи не прекратился, и он повторит своё негативное изречение (при чём, это касается не только личности арбитра, но и всех членов его семьи, родственников), то плюсом он получит 20 минут штрафа», — сказал Устьянцев.

Подробности новых правил, принятых Континентальной хоккейной лигой, будут представлены вашему вниманию в новом выпуске «Свободного льда» 31 августа на телеканале ОТВ в 19:45.