В Копейске переселенцам из аварийного жилья передали квартиры в новостройке

Ключи от нового жилья вручили в торжественной обстановке

В Копейске вручили ключи новоселам дома № 1а по улице Жданова. Для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без родителей, приобрели 160 квартир в новостройке. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Участниками торжественной церемонии стали сами новоселы, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, министр социальных отношений региона Ирина Буторина, а также глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик. Обладателей новых квартир поздравили и вручили ключи.

«Сегодня в вашей жизни открывается новая дверь — дверь в ваше новое жилье. Какую вы историю создадите в нем, зависит только от вас. Желаю, чтобы через ваш порог переступало только добро, чтобы у вас было тепло и уютно и чтобы вам всегда хотелось возвращаться домой!» — произнес поздравительную речь Андрей Фалейчик.

Отметим, жилье предоставлено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из 160 квартир 24 приобретены в рамках областной адресной программы «Переселение в 2019—2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», 96 квартир — в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» Челябинской области. Еще 40 квартир купили для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.