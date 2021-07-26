В Верхнем Уфалее до конца 2021 года сдадут дом для переселенцев из аварийного жилья

В пятиэтажке будет 49 квартир для новоселов

В Верхнем Уфалее завершили работы по подготовке котлована на строительной площадке будущего дома № 53 по улице Суркова. Подрядчик начал забивать первые сваи, дом планируется сдать в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По поручению губернатора Алексея Текслера на стройке побывал его заместитель Станислав Мошаров. Отметим, в новой пятиэтажке будет 49 квартир. Туда переедут жители аварийного дома 12а по улице Ленина, который подлежит расселению. На строительство направлено 52 миллиона рублей из областного бюджета и 52 тысячи рублей — из бюджета Верхнеуфалейского городского округа.

Отметим, это третья новостройка, которую возводят в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области». В конце 2020 года были заселены два многоквартирных дома по улицам Строителей и Чекасина. Жителям вручили ключи от 172 квартир.

Несколько лет жители аварийных домов не могли добиться изменения своих жилищных условий, поэтому обратились к главе региона Алексею Текслеру. Губернатор поручил решить вопрос в интересах жителей, а контролировал его выполнение вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Самостоятельно муниципалитет не смог бы решить эту проблему, даже просто подступиться к ее решению в обозримой перспективе — у нас для этого нет ни бюджетных ресурсов, ни собственных застройщиков. Но менее чем за два года ситуация серьезно изменилась. У жителей ветхо-аварийного жилья появилась реальная и обоснованная надежда на изменение условий проживания в лучшую сторону. Кроме того, возобновление многоэтажного жилищного строительства вместе с приходом в Уфалей крупного и серьезного промышленного инвестора дарит надежду на возрождение городского округа в целом», — прокомментировал глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов.

Строительство третьей многоэтажки должно поставить точку в решении этой проблемы. Отметим, в Верхнем Уфалее около 20 лет вообще не возводилось подобное жилье.

Напомним, в Верхнем Уфалее несколько семей вынуждены оставаться проживать в аварийном доме на улице Худякова, 5а. Экспертиза, которую проводила городская администрация, показала, что дом подлежит не сносу, а реконструкции, а значит, в областную программу переселения он не попадает. При этом мэрия предоставила другое временное жилье тем, кто проживал в муниципальных квартирах. Собственникам жилья пришлось остаться в разваливающемся здании и ждать, когда в городе появятся новые дома для переселенцев.