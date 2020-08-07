Дополнительную обработку от клещей проведут в Челябинске

Она состоится в шести районах города.

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Во всех районах Челябинска, кроме Центрального, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города решило провести дополнительное опрыскивание территорий от клещей.

И начать работы планируется уже сегодня, 7 августа. Завершится акарицидная обработка 14 августа.

«Отметим, что график акарицидной обработки может быть изменен в зависимости от погодных условий», — сообщили в ведомстве.

В управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности отметили, что допобработка будет осуществляться лишь при благоприятном прогнозе и отсутствии осадков на ближайшие трое суток. А также при готовности планируемых территорий к обработке.

При этом жителям города напоминают, что любая противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентную защиту от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты до сих пор является вакцинация.

Ознакомиться с полным списком обрабатываемых территорий можно здесь.