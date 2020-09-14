148 тысяч квартир купили россияне в августе 2020 года

Таким образом, был побит исторический рекорд по выдаче ипотеки.

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В последний месяц лета жители России приобрели около 148 тысяч квартир в ипотеку. Это на 38% больше, чем в августе 2019 года. Аналитики ДОМ.РФ и агентства Frank RG сообщают, что всего за один месяц был побит исторический рекорд по выдаче ипотеки.

148 тысяч ипотечных кредитов обошлись банкам в 375 миллиардов рублей. И это на 59% больше, чем за этот же месяц в прошлом году. Всего с января по август этого года россияне взяли 895 тысяч ипотечных займов на сумму 2,2 триллиона рублей. Что на 14% и 26% соответственно больше, чем в аналогичном периоде в 2019 году.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг связывает это с тем, что россияне избавились от негативных последствий пандемии коронавируса и решили воспользоваться программой льготной ипотеки на новостройки.

«По нашим оценкам, в августе по программе, запущенной по поручению президента России, выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке. Программа оказалась одним из самых эффективных инструментов поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли за последние годы. Благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тысяч российских семей, и их число продолжает расти»,— сказал Михаил Гольдберг.

Но, по оценкам аналитика, это ещё не предел: всего до конца этого года ожидается выдача не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллионов рублей.