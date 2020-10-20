Более 13 тысяч жителей Челябинской области подали заявки на льготную ипотеку

Больше 9 000 из них уже одобрены.

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Программа льготного кредитования пользуется высоким спросом среди жителей Челябинской области всех возрастов и любого семейного положения. Всего с конца апреля этого года — начала действия льготной программы — по 15 октября сотрудники регионального регистрационного отдела Росреестра получили 2 569 заявок на регистрацию купленного жилья. И больше половины из заявителей уже прошли необходимую процедуру.

В связи с пандемией коронавируса правительство Российской Федерации утвердило программу льготной ипотеки постановлением «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году». Её суть в том, что любой желающий старше 18 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, может купить жильё в новостройке напрямую у застройщика по ставке 6,5% и даже ниже. В связи с тем, что брать в ипотеку жильё стали намного активнее, причём не только в Челябинской области, президент Владимир Путин предложил правительству продлить действие программы до 1 июля 2021 года.

«Высокий интерес жителей Челябинской области к программе льготного кредитования населения подтверждается большим количеством проведенных регистрационных действий. Продление действия программы льготного кредитования дает возможность людям взвешенно и обдуманно подойти к вопросу приобретения жилья, а также воспользоваться банковскими продуктами по сниженной ставке еще большему количеству желающих улучшить свои жилищные условия»,— прокомментировала ситуацию начальник отдела государственной регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Челябинской области Наталья Гросс.

Если говорить о цифрах, то, по данным АО «Дом.РФ», на середину октября этого года заявки на оформление льготной ипотеки подали 13 876 южноуральцев, из них одобрено 9 272 заявки. Уже проживают в новых квартирах 3 964 жителя Челябинской области. Они приобрели жильё на общую сумму 7 миллиардов 76 миллионов 290 тысяч рублей. Причём спросом пользуются как квартиры эконом-, так и комфорт-класса.

Кроме того, как сообщает минстрой Челябинской области, недостатка в квартирах нет. С января по сентябрь 2020 года застройщики ввели в эксплуатацию 124 многоэтажки. Ещё часть домов будет введена в декабре этого года.