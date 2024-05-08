Почти 2,4 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области с начала сезона

В регионе проводится массовая вакцинация

По данным на 7 мая, в Челябинской области от укусов клещей пострадали 2 384 человека, в том числе 639 детей. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе проводится массовая вакцинация, откладывать которую не следует.

«С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. По данным на 7 мая, завершили вакцинацию 55 506 человек, в том числе 31 356 детей и 9 747 лиц из профессиональных групп риска. Управление Роспотребнадзора рекомендует не откладывать вакцинацию против клещевого энцефалита и не забывать о необходимости проведения один раз в три года ревакцинирующей прививки», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, для безопасности граждан в Челябинской области проводится противоклещевая обработка общественных пространств. По данным на 7 мая, в регионе обработано 213,8 гектара территорий.

Перед длинными майскими праздниками врачи Роспотребнадзора рекомендовали южноуральцам соблюдать правила безопасности во время нахождения на природе: надевать максимально закрытую одежду, использовать репелленты и периодически проводить взаимоосмотры.