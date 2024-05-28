Почти 13 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку в Челябинской области

Это один из обязательных для получения аттестата экзаменов

Сегодня, 28 мая, около 13 тысяч южноуральских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку, одному из двух обязательных для получения аттестата предметов.

Напомним, нижний порог для получения аттестата — 24 балла, для аттестата с отличием нужно набрать не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любую специальность.

Результаты ЕГЭ участники узнают не позднее 14 июня.

Добавим, базовую математику в Челябинской области планируют сдавать 6,4 тысячи человек, профильную — 6,3 тысячи. Из предметов по выбору самые популярные у 11‑классников обществознание (5,4 тысячи), информатика (3,3 тысячи), биология (2,4 тысячи) и физика (2 тысячи).

В этом году выпускники получают возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. Важно помнить, что при пересдаче первый полученный результат будет аннулирован.

Журналисты ИА «Первое областное» собрали перечень примет, с помощью которых школьники и студенты традиционно пытаются привлечь удачу на экзаменах.