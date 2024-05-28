Сегодня, 28 мая, около 13 тысяч южноуральских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку, одному из двух обязательных для получения аттестата предметов.
Напомним, нижний порог для получения аттестата — 24 балла, для аттестата с отличием нужно набрать не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любую специальность.
Результаты ЕГЭ участники узнают не позднее 14 июня.
Добавим, базовую математику в Челябинской области планируют сдавать 6,4 тысячи человек, профильную — 6,3 тысячи. Из предметов по выбору самые популярные у 11‑классников обществознание (5,4 тысячи), информатика (3,3 тысячи), биология (2,4 тысячи) и физика (2 тысячи).
В этом году выпускники получают возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. Важно помнить, что при пересдаче первый полученный результат будет аннулирован.
Журналисты ИА «Первое областное» собрали перечень примет, с помощью которых школьники и студенты традиционно пытаются привлечь удачу на экзаменах.