Как челябинцам привлечь удачу на экзаменах

Делимся подборкой самых известных обрядов и талисманов

В Челябинской области началась пора экзаменов. Школьники сдают ГИА и ЕГЭ, студенты готовятся к сессии и госэкзаменам. И у многих главная забота — не только как все выучить на отлично, но и как привлечь удачу, чтобы получить максимальные баллы при минимальных затраченных усилиях. В ход идут и приметы, и счастливые игрушки, и немытая голова, а в последний вечер перед зачетом, когда ты понимаешь, что готовиться надо было раньше, а не за одну ночь, — даже «колдовские заговоры». Мы собрали топ самых популярных способов привлечь удачу. Бонусом — комментарий психолога о том, помогают ли такие ритуалы учащимся.

Халява, приди!

Главный способ притянуть удачу — попросить у небес. В прямом смысле. Считается, что если ты не готовился, но очень надеешься на хорошую оценку (или хотя бы не на двойку), то стоит в полночь перед экзаменом открыть окно, высунуть в него зачетку и громко крикнуть: «Халява, приди!» К сожалению, такой способ не подойдет большинству современных студентов, ведь зачетки хранятся в деканатах. Кто знает, может быть, это такой заговор институтов, чтобы студенты точно сели учить билеты?

Учебник под подушкой

Еще один способ не готовиться — положить на ночь под голову тетради и учебник. Считается, что за ночь все знания из конспектов волшебным образом перетекут в голову ученика. Главное, не перепутать книжку и не записать «на подкорке головного мозга» сюжет какой-нибудь фантастической истории вместо отечественной.

Грязные волосы

Некрасиво, но действенно. Многие студентки и школьницы до сих пор верят в одну из главных примет — если помоешь волосы перед экзаменом, то вымоешь все знания из своей головы. По схожим причинам хоккеисты не стригутся и не бреются перед важными соревнованиями. Верить или нет — дело каждого. А если решите довериться этому совету, то заранее смените график мытья головы, чтобы день экзамена был хотя бы вторым днем свежести ваших волос и вы не расстраивались из-за своего внешнего вида.

Тянуть билет левой рукой

Да и вообще все делать с левой руки и ноги — встать с кровати, перешагнуть через порог аудитории. Считается, что это притягивает удачу. А вытянутый левой рукой билет точно окажется тем, что вы учили.

Счастливая одежда

Платье, рубашка, футболка, нижнее белье — неважно. Если у вас есть одежда, в которой вы уже сдавали экзамены на отлично или приносящая вам удачу, то стоит надеть именно ее. Еще лучше, если она не будет свежевыстиранной. Если боитесь испортить или запачкать счастливые брюки или кофту, то отложите их в шкаф и не надевайте до сдачи экзамена.

Монетка в обуви

Пятак под пяткой — один из самых известных и популярных талисманов среди школьников и студентов. Считается, что монета другого номинала не годится, ведь сдать мы хотим только на пятерку. Однако такой фокус может не сработать на сдаче ГИА и ЕГЭ, ведь там всех проверяют с металлоискателями. Устанешь потом доказывать, что в ботинке у тебя не телефон и не наушник...

Ни пуха, ни пера!

Одно из главных напутствий сдающему важный экзамен — «Ни пуха, ни пера!». В ответ важно сказать «к черту!» — только так волшебное заклинание сработает. Также считается, что полезно мысленно ругать человека, сдающего экзамен.

Психолог Светлана Давыдова отмечает, что приметы и талисманы действительно в какой-то мере помогают в сдаче экзаменов, ведь людям намного проще жить, когда они верят в то, что «что-то» решает их жизнь. Самовнушение и сильная вера — это своеобразное перекладывание ответственности за свою жизнь. И заставлять человека избавиться от талисмана, помыть голову или перестать верить в приметы не нужно.

«Если человеку придает уверенности условный талисман и его заберут насильно, то это очень может повлиять на итоговый результат — но не из-за того, что талисман правда счастливый, а из-за того, что человек сам перестает верить в свои силы без этого талисмана. И тут уже пойдут волнение, тревога, мысли начнут сбиваться, что, соответственно, влияет на результат работы», — отмечает психолог.

Чтобы перенести ответственность с талисмана на самого себя, следует задуматься, что для тебя значит этот ритуал, каким тебя делает эта вещь, что дает такого, что ты не можешь найти в себе сам. Вера во что-либо спасает от многого, но не снимает ответственность с человека при принятии решений и проживании собственной жизни.