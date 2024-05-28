Четверть родителей челябинских школьников волнуются из‑за ЕГЭ

Для каждой пятой семьи сдача экзаменов — сильная нервотрепка

Половина родителей челябинских школьников спокойно относятся к сдаче единого государственного экзамена. Остальные волнуются (24%) или сильно нервничают (22%), сообщили о результатах исследования в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.



В опросе приняли участие родители 11‑классников и студентов вузов столицы Южного Урала.

«Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 33% родителей назвали относительно спокойным, 47% — легким волнением, 19% — сильным стрессом»,— отметили в пресс-службе.

34% студентов вузов достаточно спокойно отнеслись к сдаче ЕГЭ. 33% испытывали небольшое волнение, а 29% — сильный стресс.

Сегодня 13 тысяч выпускников по всей Челябинской области сдают экзамен по русскому языку. Этот предмет является обязательным для получения аттестата. Нижний порог — 24 балла. Для аттестата с отличием нужно набрать не менее 70. Этот предмет необходим для поступления в вуз на любую специальность. Результаты объявят не позднее 14 июня.

Впереди грядут экзамены по другим предметам. Многие учащиеся, помимо зубрежки, прибегают порой к экстравагантным, но довольно известным способам привлечения удачи на свою сторону. Это и крики «Халява, приди!» в окно, сон в обнимку с учебниками, подготовка счастливой одежды. Об этих и других приметах, которые придают ученикам уверенности перед сдачей предметов, мы рассказали здесь.

И все же, если предмет провален или результат не удовлетворил, это не повод сильно расстраиваться. В этом году выпускники школ могут по выбору пересдать один госэкзамен. Подробнее об этом мы написали тут.