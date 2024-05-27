Пересдать ЕГЭ‑2024 в Челябинской области можно в июле

Минобр рассказал, когда и куда подавать заявление

В 2024 году выпускники школ могут по выбору пересдать один госэкзамен, если они недовольны уже полученным результатом. Как это сделать, рассказала начальник управления общего образования Минобра области Елена Бухмастова.

«Выпускники имеют право пересдать ЕГЭ по одному из предметов по своему выбору из числа предметов, которые они сдавали в текущем году. Пересдать экзамен можно вне зависимости от полученного результата, в том числе если школьник получил баллы ниже минимального уровня», — говорит Елена Бухмастова.

Пересдача экзаменов будет проходить два дня:

— 4 июля: иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

— 5 июля: иностранные языки (устная часть), биология, география, математика, история, литература.

Для пересдачи экзамена выпускник должен подать заявление в ГЭК, но не ранее чем за шесть рабочих дней до экзамена и не позже чем за два рабочих дня.

Так, на экзамены 4 июля заявление нужно подавать с 26 июня по 1 июля включительно.

А на экзамены 5 июля можно заявиться с 27 июня по 2 июля включительно.

Пересдача ЕГЭ, по словам Елены Бухмастовой, будет вестись по тем же правилам, что и первый экзамен. Школьников пригласят в пункты проведения экзаменов, где будет вестись видеонаблюдение. По результатам второго экзамена выпускник также сможет подать апелляцию.

Следует помнить, что второй экзамен аннулирует результаты первого, даже если ребенок в первый раз получил более высокие баллы.

Ранее Елена Бухмастова рассказала Первому областному информагентству, может ли школа оставить ребенка с двойками на второй год.