«Ларьки» в челябинском аэропорту не будут загораживать панорамный вид из окон

Ранее пассажиров возмутило расположение магазинов.

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В самом начале января челябинцев возмутили торговые ряды в челябинском аэропорту «Игорь Курчатов». Это было связано с тем, как и где оказались расположены ларьки.

В зонах ожидания архитекторы сделали большие панорамные окна, чтобы вылетающие могли насладиться видами. Но пассажиров ожидало разочарование — вместо взлетно-посадочных полос и самолётов челябинцы увидели лишь киоски, которые полностью перекрыли те самые панорамные окна.

Оказалось, что это временное решение. Так заявили в пресс-службе Международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Как и планировалось по проекту — торговая галерея будет по центру (а не вдоль окон) зала ожидания. Да, немного запаздывают поставки оборудования, поэтому пришлось разместить наших партнеров так, как пришлось. Увы, не всегда получается оправдать ожидания моментально», — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

В пресс-службе воздушных ворот показали макет размещения зоны торговли в зале ожидания. Но когда эти изменения произойдут, пока неясно.