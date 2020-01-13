Челябинцы не могут вылететь в Москву из-за неисправности самолёта

Полетят горожане и гости города на другом воздушном судне.

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В челябинском аэропорту отложили рейс в Москву из-за неисправности самолёта. В пресс-службе аэропорта «Игорь Курчатов» сообщили, когда теперь горожане поднимутся в воздух.

«89 пассажиров рейса „Аэрофлота“ SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55, улетят рейсом SU 1421. Причина — неисправность воздушного судна»,— сообщил Сергей Куклев.

Также он добавил, что на данный момент в аэропорту ожидают прибытия техников авиакомпании, которые определят неисправность и устранят её.

Действительно, онлайн-табло на сайте аэропорта показывает, что вылететь в Москву уже на другом самолёте челябинцы и гости города смогут предварительно в 12:45.