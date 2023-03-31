Почти 1,7 тысячи южноуральцев решили стать волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды»

Добровольцы помогут жителям региона голосовать за объекты благоустройства

1 675 жителей Челябинской области подали заявки, чтобы стать волонтерами Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Для участия в проекте каждый заявившийся проходит обучение на платформе Добро.Университет, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кандидаты в волонтеры изучают видеоматериалы и отвечают на вопросы контрольных тестов. Южноуральцы узнают об основных особенностях эффективного взаимодействия с гражданами во время самого голосования и о роли волонтеров в реализации инициатив по благоустройству городских территорий.

«Мы рады видеть, что такое количество людей решили заявиться в качестве волонтера проекта „Формирование комфортной городской среды“. Они готовы сделать свой город или район современным и уютным. До старта голосования будет проведен отбор волонтеров для работы на информационных точках», — отметила начальник ГУ молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Добровольцы будут информировать жителей Челябинской области о возможности участия в голосовании и рассказывать об объектах по благоустройству. Отметим, что добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет.