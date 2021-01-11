В Магнитогорске со снегом борются 70 единиц техники

В мэрии отмечают, что затруднений движения в городе отмечено не было

Челябинскую область накрыла «снежная лавина» — уже два дня в некоторых районах региона, не прекращаясь, идет снег. На борьбу с осадками выведено большое количество техники и дворников. Осложнило ситуацию то, что выпадение снега совпало с началом рабочих будней после новогодних праздников.

В Челябинске, к примеру, ранним утром были отмечены девятибалльные пробки, которые сковали город. При этом в соседнем Магнитогорске, где также выпало большое количество снега, пробок отмечено не было. Городская администрация заранее просила горожан отказаться от поездок на личном транспорте. Всего на борьбу с осадками в городе металлургов было выведено порядка 70 единиц техники.

Как отметил директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов, снегоуборочная техника работает везде — на улицах, в поселках, скверах.

«Вчера техника начинала чистить сразу центральные, поперечные и поселковые дороги. У нас нет такого, что в первую очередь очищаем здесь, затем там. Но сразу по щелчку везде зайти невозможно. Есть места, где техника еще не дошла. Но в ближайшую ночь все почистим», — заявил Дмитрий Гаврилов.

Отмечается, что сотрудники дорожных служб работают в круглосуточном режиме. В администрации Магнитогорска убедительно просят жителей города не оставлять автомобили на обочинах дорог — это осложняет уборку улиц.

К слову, снежные осадки также ожидаются завтра, 12 января. По данным Челябинского гидрометцентра, в регионе будет облачно, снег, на дорогах возможно появление гололедицы.