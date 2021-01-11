Более полутора тысяч дворников выведено в Челябинске на очистку дворов от снега

Убирать выпадающие осадки будут на постоянной основе

В Челябинске уже более суток идет снег. Это совпало с началом рабочих дней после продолжительных новогодних праздников, поэтому с самого утра в городе были отмечены девятибалльные пробки.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, 11 января, отчитался, что на уборку снега во дворах жилых домов выведено 1 600 дворников и 30 единиц техники. За качественной очисткой следят сотрудники ЖКХ.

Глава города Наталья Котова отметила, что дворы во время снегопада нужно чистить на постоянной основе.

«Нужно, чтобы продолжали очищать дворы, убирали снег от подъездов, тротуаров. Не ждем, пока снег закончится, продолжаем убирать. Целый день будет идти снег — целый день убираем», — указала Наталья Котова.





Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов также добавил, что сегодня днем на улицах города для расчистки снега работают 257 единиц техники и 309 дорожных рабочих.

«Бригадами дорожных рабочих ЧелябГЭТ в составе 16 человек и 4 единиц техники обеспечивается уборка снега на трамвайных остановках. Очистка улично-дорожной сети находится на особом контроле», — отметил Максим Куляшов.

Наталья Котова подчеркнула, что важно следить за очисткой дорог в частном секторе. Также необходимо вывезти весь снег, как только представится такая возможность.



