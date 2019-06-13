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/ «Почта России» доставила в Челябинск «живую посылку»

«Почта России» доставила в Челябинск «живую посылку»

Контейнеры с пчелами получили южноуральский пчеловод.
сегодня в 16:53
  |  Общество

«Почта России» доставила из Майкопа в Челябинск «живую посылку». Контейнер с пчелами прибыл в столицу Южного Урала курьерской службой EMS. На нем была сделана отметка: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Насекомые путешествуют по стране почтовыми отправлениями не в первый раз. Они помещаются в специальные контейнеры, в емкости 1 пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На срок доставки закладывается и специальное питание.

Свита нужна, чтобы кормить пчелиную матку. Рабочие пчелы едят сухой корм, вырабатывают маточное молочко. Им они кормят пчелиную матку. — пояснил пчеловод Иван Агапов.

В Челябинск были доставлены пчелы трех пород: Бакфаст, Карника и Карпатка. В «Почте России» подчеркнули, что груз доехал в целости и сохранности. Отметим, что на пчел также предоставлено ветеринарное свидетельство.

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Комментарии

Лариса Шелеметева
22:43, 13.06.2019
Игорь, я никакого отношения к посту не имею. Я всего лишь такой же подписчик, как и Вы. Здесь админы, редакторы (или кто там у них ещё) часто ошибки делают. Я только "ЗА", когда люди замечают и реагируют на это! Сама частенько пишу им об этом. Но, кроме этого, я считаю, что тот, кто делает замечания, в первую очередь сам не должен делать ошибок. Только поэтому, увидев в Вашем комментарии их, я так Вам и написАла. По поводу запятых. В Вашем тексте перед словом "грамотеи" она ставится, поскольку это обращение. Да, и слово "наверное" в Вашем же тексте тоже должно с двух сторон выделяться запятыми.....
Игорь Саргсян
22:08, 13.06.2019
Лариса, а запятыми всё норм
Игорь Саргсян
22:07, 13.06.2019
Лариса, делая пост, соответствуйте...
Лариса Шелеметева
21:55, 13.06.2019
[id386139332|Игорь], а это и не важно. Делая замечания, соответствуйте......
Игорь Саргсян
20:53, 13.06.2019
Лариса, а я и не админ группы
Лариса Шелеметева
20:22, 13.06.2019
[id386139332|Игорь], Вы исправляете ошибки у других, а сами пишЕте неграмотно ( с запятыми у Вас тоже проблема)....
Игорь Саргсян
20:13, 13.06.2019
Молодцы исправили.проверять нужно
Игорь Саргсян
18:28, 13.06.2019
Заголовок исправьте грамотеи! Если пишите " получили" , тогда наверное не " пчеловод" , а пчеловоды .

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