/ «Почта России» доставила в Челябинск «живую посылку»

Контейнеры с пчелами получили южноуральский пчеловод.

«Почта России» доставила из Майкопа в Челябинск «живую посылку». Контейнер с пчелами прибыл в столицу Южного Урала курьерской службой EMS. На нем была сделана отметка: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Насекомые путешествуют по стране почтовыми отправлениями не в первый раз. Они помещаются в специальные контейнеры, в емкости 1 пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На срок доставки закладывается и специальное питание.

Свита нужна, чтобы кормить пчелиную матку. Рабочие пчелы едят сухой корм, вырабатывают маточное молочко. Им они кормят пчелиную матку. — пояснил пчеловод Иван Агапов.

В Челябинск были доставлены пчелы трех пород: Бакфаст, Карника и Карпатка. В «Почте России» подчеркнули, что груз доехал в целости и сохранности. Отметим, что на пчел также предоставлено ветеринарное свидетельство.