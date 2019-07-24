Открытка из Вьетнама в Магнитогорск шла шесть лет

Южноуральцы отправили почтой послание сами себе.

На Южный Урал доставили открытку, которая была отправлена шесть лет назад. Историей о том, как долгожданное письмо настигло их после столь долгого перерыва, поделился пользователь популярного информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» Brukida.

«В далеком 2013 году, мы отправили из Вьетнама открытку, и вот, в июле 2019, открытка дошла. Почта России доставляет», — рассказывает пользователь Brukida.

В посте опубликована фотография ребенка, который отправляет открытки в далеком 2013 году. Ниже — уже подросший мальчик с открыткой, которая попала в Магнитогорск, после того, как путешествовала шесть лет.



Как отметил автор поста на своей странице в «Инстаграм», после того, как была опубликована информация, с ним связались представители «Почты России». По словам Brukida, они сообщили, что «они больше так не будут».





