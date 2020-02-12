На шипованной резине: почтальонов Златоуста оснастили противоскользящими накладками на обувь

«Ледоходы» спасают почтальонов от переломов конечностей.

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На почтамте Златоуста уже 12 лет занимаются подбором противоскользящих устройств для обуви персонала, сейчас закупают более удобные и усовершенствованные модели «ледоходов»: почтальоны даже не ощущают их на ногах.

«Златоуст — это гористая местность, наши почтальоны идут в любую точку города, особенно опасно в частном секторе, где сложно спускаться», — рассказывает начальник Златоустовского почтамта Александра Шишканова.

Благодаря шипованной обуви удалось снизить уровень травматизма, в прошлом и в этом году еще никто не ломал ни руки, ни ноги.

Ирина Серкина уже четверть века носит телеграммы и письма, в день иной раз наматывает до 6 километров.

«Ледоходы очень спасают, когда на улице скользко», — говорит почтальон отделения связи № 28 Ирина Серкина.

В штате Златоустовского почтамта 105 сотрудников, «ледоходов» в этом году приобрели с запасом — свыше 400, на случай, если у кого-то порвутся, но сами почтальоны отмечают, что на сезон им хватает одной пары.