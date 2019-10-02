Новый участок М-5 построят в Челябинской области

Отрезок трассы почти в 44 километра проложат за пять лет.

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В Челябинской области начнется реконструкция трассы М-5 «Урал» в районе Сима. Магистраль станет безопаснее и комфортнее, отмечают дорожники. Работы пройдут в три этапа. На первом обновят 14 километров дороги и 4 моста через реки Атя и Ук. Закончат этот ремонт к октябрю 2022 года.

«Цена контракта по первому этапу составила три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов рублей. Проект будет финансироваться из федерального бюджета», — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Также проект предусматривает строительство двух транспортных развязок и стольких же эстакад. Реконструируют дорожники и еще 4 моста.

Проведут рабочие и новый участок трассы. Отрезок длиной в 19 километров проложат в обход Сима, чтобы облегчить проезд автомобилистам.

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» уже заключило контракт с подрядчиком. Это фирма «Дортрансстрой». Закончат все этапы реконструкции к ноябрю 2024 года. Протяженность обновленного участка составит 43,73 километра. Полос для движения будет четыре. Общая ширина проезжей части составит 15 метров.